Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda İtalyan Artemide S.r.l. isimli şirketin hem de kalite ve coğrafi yakınlık sebebiyle Türkiye’de uzun dönem birlikte çalışabilecekleri medikal firmalarla temasa geçmek istediği öğrenildi. Öte yandan, bir diğer İtalyan şirket Cannon’un da makine sektöründe yüksek kalitede üretim yapan Türk iş ortakları aradığı ifade ediliyor. Firmalar taleplerini Milano’daki Türk ataşeliği yoluyla bildirdiği ve talepleriyle ilgilenen Türk şirketleriyle önümüzdeki günlerde iletişime geçeceği belirtildi.