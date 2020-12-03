2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.