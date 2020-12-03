2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.
Asgari ücrette ilk toplantı yarın yapılacak
03.12.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asgari ücrette ilk toplantı yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında yapılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,asgari ücret,
750769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750769.aspx
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