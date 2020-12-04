Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Çalışanının içecekten ofis malzemesine kadar birçok ihtiyacını karşılayan bazı şirketler, son bir ayda 9 bin ofis koltuğu alıp çalışanlarının evine gönderdi. Pandemi döneminin sadece Türkiye değil dünyada çalışma hayatını ve firmaların iş yapış biçimlerini ciddi şekilde değiştirdiğini ifade eden Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, “Firmalar dönem koşullarına göre yepyeni önlemler almaya başladılar. Şirketlerin hemen hepsi on binlerce çalışanını ya evden çalışma modeline ya da küçük uydu ofislere yönlendirdi. Bu firmalardan bazıları bizimle irtibata geçerek evlerinden çalışmaya başlayan personeli için binlerce çalışma masası, çalışma koltuğu ve benzeri donanım siparişi verdiler. Nurus olarak pandemide ev tipi ofis mobilyasında yüzde 20, ihracatta yüzde 50 artış yakaladık” dedi. Pandemi sürecinde birçok çalışanın da yazlık evlerine geçtiğine işaret eden Gökyay, “Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere yazlık bölgelerden yoğun bir şekilde ofis mobilyası siparişi alıyoruz” diye konuştu. Pandemi sebebiyle tedarik zincirin hayli olumsuz etkilendiğini belirten Gökyay, “Kendi parçalarımızı üretmeye başladık. Mobilya üretiminde yurt dışından almak zorunda kaldığımız çok sayıda parçayı kendimiz üretebilmek amacıyla önce bunların makinelerini ürettik, ardından ihtiyacımız olan parçalara yöneldik” ifadelerini kullandı. Güran Gökyay, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi için sesi yutan ve yanıcı olmayan çok özel koltuklar üretmeye başladıklarını da sözlerine ekledi.