Kasım rakamlarıyla birlikte; memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele enflasyon farkı da arttı. Toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için bu gruba yüzde 4 zam yapılmıştı. Haziran-Kasım enflasyonu ise yüzde 6,84 oldu. Böylece 5 ayda yüzde 2,84'lük zam farkı oluştu. Ocakta yüzde 3 sözleşme zammı alacak memurlara bu fark da yansıtılacak. Kesin zam oranı ise aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Bugünkü enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7 zam alacak.
Memur ve emekli 4 Ocak'a kilitlendi
04.12.2020 - 03:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enflasyon oranlarının açıklanması, memur ve emeklinin beklentisini yükseltti.
Etiketler : memur,emekli,emekli zammı,
750827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750827.aspx
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