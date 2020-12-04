Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım rakamlarıyla birlikte; memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele enflasyon farkı da arttı. Toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için bu gruba yüzde 4 zam yapılmıştı. Haziran-Kasım enflasyonu ise yüzde 6,84 oldu. Böylece 5 ayda yüzde 2,84'lük zam farkı oluştu. Ocakta yüzde 3 sözleşme zammı alacak memurlara bu fark da yansıtılacak. Kesin zam oranı ise aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Bugünkü enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7 zam alacak.