Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarı dört günde binlerce sektör profesyoneli ziyaret etti. B2B iş görüşmeleri ile üretici ve alıcının bir araya geldiği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret hacmi sağlandı. CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılan CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümünde 50’yi aşkın firmanın 100’lerce markasına dair ürünler tanıtıldı. CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük franchise fuarı “Bayim Olur musun?” ise bu yıl 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yaptı. 2.000’i aşkın marka ve 60.000’in üzerinde zincir mağaza ile Türkiye’de senelik 43 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan franchise sektörü, ham maddecisinden üreticisine, ithalatçısından toptancısına ve organize perakendeciliğe kadar zincirin bütün halkalarıyla fuarda yerini aldı. Franchise ve bayilikle büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, fuarda girişimcilerle bir araya geldi.