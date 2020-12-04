Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kasım Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz.
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor
04.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kasım Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz.
Etiketler : kısa çalışma ödeneği,
750915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750915.aspx
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