Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık ediyor.

Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."dedi.