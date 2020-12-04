Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, "Kömür sektörüne 2016'dan bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek miktarı da yaklaşık 120 milyon lirayı buldu" dedi.

"Yıllık 10 bin ton olacak pilot üretimimiz, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak"

Bakan Dönmez, "Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak pilot üretimimiz, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.