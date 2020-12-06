Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısının dağıtımında kullanılmak üzere Türk-Alman iş birliği ile üretilen soğutucu kutular, Türkiye’de imal edilmeye başladı. Aşıların soğutucu kutuları bütün dünyaya Türkiye’den dağıtılacak. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dursun İnanır “Koronavirüs aşısının Almanya’da bulunan aşının tabii olarak korunması için eksi 70 dereceye ihtiyaç olduğu bildirildi. Biz firma olarak Almanya’da bulunan firma ile anlaşmamız vardı, insan kullanımı için bir sistemimiz vardı. Bu sistemi Almanya’daki resmî makamların uyarması ile hızlı bir şekilde eksi 70 derecede sınırsız koruyabilecek bir konsepti hazırlamış olduk. Aslında cihaz eksi 110 dereceye kadar da koruma sağlıyor. Şu anda bu cihazı ihtiyacı olan ülkelere ve ülkemize sunmak için hazırız. Bu yöntem şu an Türkiye’de Galatasaray ve Başakşehir Spor Kulübü’nde kullanılmakta, dünyada Bayern Münih ve Dortmund’da kullanılıyor. Biz, korona çıktığında üretici firma ile daha önceden anlaşmamız vardı, onu geliştirdik şimdi Türkiye’de bunu üretimini yapıp bu cihazın bütün dünyaya ihracatını yapmak için hazır hâle geldik. Görüştüğümüz birkaç ülke var; en başta Amerika var, Ukrayna ve Rusya ve Almanya’da birkaç makamla görüşmekteyiz. Afrika kıtasından ve Orta Doğu’dan lisans hakları için talepte bulundular. Biz hem lisans vermeye hazırız hem de üretip ihtiyacı karşılamaya hazırız. Şu anda biz somut olarak Ukrayna ile 60 kabin üzerinden çalışma yapıyoruz” dedi.