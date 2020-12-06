Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
06.12.2020 - 18:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,nakdi ücret desteği,
751441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751441.aspx
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