Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri büyük önem taşıyor. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması, yerli imkânlarla Covid-19 antijen testi üretmeyi başardı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünün doğrudan virüsü tespit ettiğini vurgulayarak, bu testle PCR cihazının çıkardığı sonuca yaklaşık 10 dakikada ulaşılabildiğini anlattı. Test kitinin doğruluk oranının yüzde 96 civarında olduğunu ifade eden Çelik, doğruluk testlerinin bağımsız kuruluşlarca yapıldığını kaydetti. Çelik, ürünün yerlilik oranının yüzde 90 olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Covid-19 antijen testimiz şu an Avrupa'da ürün ve marka olarak onaylandı. Geri ödeme listelerine de alındı. Yani devletin sigortası vatandaşlara bunu ödüyor. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Günlük ihracat sayımız 120 bini buldu. Sene sonunda inşallah bu kapasitemiz 250 bine çıkacak. Bu ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu an ABD ile de süreç devam ediyor. Salgın süreci başladığında 200 kişiye istihdam sağlıyorduk. Şimdi alışan sayımızı da 450'ye yükselttik.