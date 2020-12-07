Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dublörle sahte vekalet tanzim edip, onunla gelip işlem yapmaya kalkıştıklarını belirten Adlı "Memurlarımız bu tür art niyetli olayları da ortaya çıkarabiliyorlar. Sadece bu sene 25 milyar lira değerindeki sahteciliğin önüne geçti arkadaşlarımız; çok büyük bir rakam. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar" diye konuştu. Dolandırıcıların, uzun zamandır el değiştirmeyen gayrimenkulleri tespit ettiklerini ve yaşlı insanları hedef aldıklarını aktaran Adlı, şöyle devam etti: Vatandaşlara tavsiyem, her halükârda bizdeki bilgilerini güncellesinler. Çünkü tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. O telefon numarası bizde yoksa bu haberleşmeyi sağlayamıyoruz. Güncellemeyi e-Devlet'ten çok rahat yapabilirler.