Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısının yaklaşık 6,2 milyon olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanında ilk on bir aylık sürede ise 170.699 uçak ve 21.733.944 yolcu trafiği gerçekleşti.