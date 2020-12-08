Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çerçevede Türkiye'nin doğru bir yer olduğuna, hem iş gücü hem stratejik hem de rekabet olarak uygun bir konumda bulunduğuna işaret eden Akat, “Tabii engellerin başında pandemi geliyor. Ülkemizde hem KOBİ'ler bazında hem holdingler bazında birçok ön görüşmeler planlandı. Fakat bu görüşmeler hep pandemi sonrasına erteleniyor. İnanıyorum ki pandemi biraz yavaşladığında ülkemize ciddi bir yatırımcı gelecek, imalat ortaklıkları ve iş birlikleri artacaktır. Çünkü ABD'li yatırımcılar, Hindistan, Çin ve birçok ülkeden yeni yatırımları durdurdu. Bu beklemenin sebebi, şu anda bütün dünyada Covid-19 olmasıdır” şeklinde konuştu. Türkiye'nin stratejik olarak önemli konumda olduğunu ve ABD'nin bunu yok sayamayacağını belirten Akat, “Uyuşmazlık gibi gözüken konular, stratejik ortaklığımızı bozacak noktada hiçbir zaman olamaz. Bu yeni yönetimin de öyle bir tavrı olacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca Çin'le olan problemler, aynı şekilde Biden döneminde de devam edecektir. Bizim bundan en üst seviyede faydalanıp etrafımızdaki birçok ülke ile stratejik ortaklıklar yapıp ABD'ye ihracatı artırmamız lazım” diye konuştu. Akat, ABD'nin, Türkiye'den 40 bin galon (152 bin kilo) kekik yağı talebinde bulunduğunu da ifade etti. Kekik yağı son dönemde virüsü birkaç saniyede öldürdüğü iddiasıyla büyük talep görüyor.