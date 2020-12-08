Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenlediği online Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde bir araya getirdi. Zirveye video-mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınının, dalgalar hâlinde yayılmaya devam ettiğine değinen Erdoğan, “Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir” dedi.

‘İŞ YAPMA’DA 27 BASAMAK ÇIKTIK

Erdoğan, Türkiye'nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inandığını belirterek “Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü, OECD'nin ise en büyük 7'nci ülkesiyiz. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz, yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 gerilediği 2018 yılında, ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17,3 artarak 13 milyar doları aştı. 2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde edilen bütünm kazanımların demokraside ve hukukta atılan adımlar sayesinde olduğunu vurgulayarak, “Bugün elini vicdanına koyan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor” ifadelerini kullandı.

CAZİBE MERKEZİ HÂLİNE GETİRECEĞİZ

Türkiye'de hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlatıldığını, en geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla, kimseyi dışlamadan bu sürecin yönetilmesinin arzu edildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolün bilindiğini dile getirerek, katılımcılara şöyle seslendi: Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi hâline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkânları sağlıyorsak Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan bütün girişimcilere de aynısını sağlıyoruz. Savunma sanayiinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın.' diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum.