Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
08.12.2020 - 09:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Etiketler : Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti,
751759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751759.aspx
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