Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kasım ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı" dedi.
Kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
08.12.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk, "Kasım ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
751785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751785.aspx
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