Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcılar Türk hisselerine hücum etti. Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana 5,2 milyarlık satış yapan yabancı yatırımcılar, kasımda bu satışların 1 milyar dolarlık kısmını geri aldı. BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle kasımda Türk lirası bazında yüzde 15,39, dolar bazında ise yüzde 23 değer kazandı.

BANKALAR LİDERLİK ETTİ

Garanti Bankası, 366,2 milyon dolarla kasımda yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı pay piyasaları sıralamasında ise Turkcell, 118,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankasını, 118,9 milyon dolar ile Akbank, 115 milyon dolar ile Tüpraş, 92,3 milyon dolar ile Koç Holding ve 69,1 milyon dolar ile Türk Hava Yolları izledi. Yabancı yatırımcılar tarafından Turkcell'in ardından kasımda en fazla satışı yapılan hisse senetleri ise 28,5 milyon dolar ile Migros, 23,3 milyon dolar ile Koza Altın, 16,8 milyon dolar ile Anadolu Efes ve 14,2 milyon dolar ile Ülker Bisküvi oldu.

BORSADA HÂLÂ FIRSAT VAR

Analistler, yabancı yatırımcıların kasım ayı işlemlerine bakıldığında banka hisselerinin ağırlıkta olduğunun görüldüğünü kaydetti. Bankacılık endeksinin dolar bazında tarihî dip seviyelerinde bulunduğu kasımda, yabancı yatırımcıların sadece büyük banka hisselerinde toplam 628,9 milyon dolarlık net alım yaptıklarını ifade eden analistler, endeksin dolar bazında hâlen tarihî düşük seviyelerinde olduğunu vurguladı. Analistler, BIST 100 endeksinin 1,7 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, bu yıl başında 2 doların üzerini gören endekste tarihî zirvenin ise 5 dolar seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

7 MİLYAR DOLARLIK GÜVEN

Türk bankaları, yılın ikinci yarısında uluslararası finans kurumlarından 7 milyar dolara yakın finansman temin ederek ülkeye ve sektöre olan güveni tazeledi. Salgının en derin hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan bankalar, yılın ikinci yarısında da 5 milyar 849 milyon dolar sendikasyon kredisi temin ederek, hem ülke ekonomisine hem de Türk bankacılık sektörüne olan güven tazeledi. TSKB ekimde 150 milyon dolar, Akbank 700 milyon dolar, Yapı Kredi 805 milyon dolar, TEB 335 milyon dolar karşılığı sendikasyona imza atarken, İş Bankası 770 milyar dolar, QNB Finansbank yüzde 130 yenileme ile 350 milyar dolar, Garanti BBVA 638 milyon dolar, Vakıfbank 660 ve Denizbank 780 milyon dolar kaynak sağladı. Ülker de salgın döneminde 650 milyon dolarlık ihraçla, salgın döneminde tahvil ihraç eden ilk gıda şirketi oldu. Fitch de "Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli" açıklaması yaptı.