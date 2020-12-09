Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017'de New York’ta "Lineadecor USA LLC" ismiyle şirket kurarak ABD pazarına adım atan firma, Manhattan ve Wiskonsin’in ardından, ülkedeki üçüncü mağazasını Florida eyaletinin Sarasota şehrinde açtı. Lineadecor Genel Müdiresi Zeynep Ecemiş, "Ürünlerimiz bu ülkede büyük ilgi gördü. Daha çok toplu iş projelerinde bulunduk. Müşterilerimizden aldığımız memnuniyet, bu pazarda büyümemizi tetikledi. 2021’de perakendede ilerlemek için ABD'de yeni mağazalar açıp büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi. Pandemi sonrası mutfakların sadece yemek hazırlanan bir alan olmaktan çıktığını vurgulayan Ecemiş, şunları söyledi: Her üründe olduğu gibi mutfak mobilyalarında da hijyen çözümlerine duyarlılık gösterilmeye başlandı. Kullanımı ve bakımı oldukça kolay tezgâhlarımız. bu anlamda da fazla talep görüyor.