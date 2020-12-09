Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon lira olan ve toplam 2 milyon 42 bin metrekare büyüklüğündeki arsalar; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunuyor. Açık artırma, 24-25 Aralık'ta, 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum hâlinde yapılacak. "emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek. Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olunabilecek.