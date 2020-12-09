Muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon lira olan ve toplam 2 milyon 42 bin metrekare büyüklüğündeki arsalar; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunuyor. Açık artırma, 24-25 Aralık'ta, 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum hâlinde yapılacak. "emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek. Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olunabilecek.
TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak
09.12.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 25 ildeki 141 arsayı satışa sundu.
Etiketler : toki,toki arsa satışı,
751953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751953.aspx
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