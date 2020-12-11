Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte de dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul’da tutacak. 11’incisi düzenlenecek etkinliğin felsefesinde Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekmek var. UİP Kurucusu Cengiz Özgencil “Küresel felaket geride kaldığında Türkiye eski normale göre daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak” dedi. Son 10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul’da ağırlayan ve bunu yaparken de Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olduklarına işaret eden Özgencil, şöyle konuştu: Her yıl aralık ayında düzenlediğimiz etkinliğimizi salgın adına alınan mecburi önlemler nedeniyle mart ayına aldık. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle, aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi’nde ele alacak. Hedefimiz İstanbul’u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak.