Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da kurulu fabrikasında endüstri 4.0 teknolojileri kullanan Avşar Maden Suyu, yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla planladığı tesislerinde saatte 50 bin şişe üretim ka-pasitesine ulaşırken, her gün neredeyse 1 milyon şişe maden suyunu pazara sürüyor. Otomasyon teknolojilerine bugüne kadar yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel “Söz konusu teknolojik altyapımızla 2019 yılında yaklaşık 20 milyon litre, 100 milyon şişeyi tüketicimizle buluşturduk. 2020 yıl sonunda parkurumuzdaki gücü daha iyi göstererek yaklaşık 40 milyon litre, 200 milyon şişeyi tüketicimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.