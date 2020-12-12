Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım 2020’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Ekim 2020’ye kıyasla yüzde 16 azalırken, Kasım 2019’a kıyasla ise yüzde 1 arttı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda yüzde 12 azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, 13 Mart - 27 Kasım 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı.

Kasım ayında bir önceki aya göre harcamalar sadece müteahhit işleri ve elektrik-elektronik eşya, bilgisayar sektöründe artarken, en fazla kumarhane/içkili yerler, eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, konaklama, yemek ve seyahat acenteleri/taşımacılık sektörlerinde azaldı.