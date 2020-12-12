Kasım 2020’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Ekim 2020’ye kıyasla yüzde 16 azalırken, Kasım 2019’a kıyasla ise yüzde 1 arttı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda yüzde 12 azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, 13 Mart - 27 Kasım 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı.
Kasım ayında bir önceki aya göre harcamalar sadece müteahhit işleri ve elektrik-elektronik eşya, bilgisayar sektöründe artarken, en fazla kumarhane/içkili yerler, eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, konaklama, yemek ve seyahat acenteleri/taşımacılık sektörlerinde azaldı.
Kasımda kredi kartından 97,7 milyar lira çektik
12.12.2020 - 03:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankasının verilerine göre kasım ayında banka ve kredi kartı kullanılarak 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi.
Kasım 2020’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Ekim 2020’ye kıyasla yüzde 16 azalırken, Kasım 2019’a kıyasla ise yüzde 1 arttı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda yüzde 12 azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, 13 Mart - 27 Kasım 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı.
Etiketler : merkez bankası,kredi kartı,kredi kartı harcama,
752618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/752618.aspx
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