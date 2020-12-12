Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın sayılı polyester üreticilerinden olan SASA, yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana’da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımları için alacağı devlet desteğiyle istihdama katkı sağlayarak ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile ağustos ayında 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. Tesiste bir an önce çarkların dönmesi için kısa süre önce bir İspanyol firmasıyla mühendislik anlaşması gerçekleştirdiklerini ifade eden Şeker, yatırımlarının ‘proje bazlı devlet yardımı’ uygulamasıyla desteklenmesi kararının alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

2023’TE ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ

Destek kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi başta olmak üzere birçok avantajlarının olacağını ifade eden Şeker, şöyle devam etti: SASA’nın 1,5 milyon ton yıllık PTA, 665 bin ton da polimer/cips projesine proje bazlı teşvik verildi. Teşvikle beraber 1.350 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Nisan ayı gibi düğme basıyoruz, ekipmanların siparişlerini veriyoruz. Muhtemelen 2023’ün ilk aylarında üretime başlayacağız. Böylece SASA yurt dışından ithalatını yaptığı PTA’yı kendisi üretmiş olacak. Bu konuda ton başı yaklaşık bin dolar hesap edersek 1,5 milyar dolar ülkemizin cebinde kalacak. Destek veren Sayın Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza teşekkürü borç biliriz.

12 MİLYAR $’LIK YATIRIM YOLDA

Erdemoğlu Holding bünyesine girmeden önce SASA’nın 350 bin ton gibi üretimi ve 1.000 çalışanı olduğunu aktaran Şeker “Bugün ise 1,4 milyon ton yıllık üretimimiz var ve yaklaşık 4.200 kişi çalışıyor. Avrupa başta olmak üzere bütün dünyaya ihracatımız var. SASA’nın 2021 için 1,4 ile 1,8 milyar dolar arasında cirosu olacak, yaklaşık 700-750 milyon dolar gibi de bir ihracat planlıyoruz” diye konuştu. Şeker, SASA’nın bundan sonraki hedefinin polyesterin ham maddesini üretmek olduğunu, bunun için de Yumurtalık ilçesindeki arazinin tahsis edilmesini beklediklerini ve buraya 2031 yılında hayata geçecek 12 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Hangi alanlarda kullanılıyor?

PTA günümüzde; polyester filmler, motor bobinaj yalıtımı, devre kartı perdahları, görüntü ve ses kayıt bantları, rüzgâr sörfü tahtaları, sıcak hava balonları ve hatta banknotlara kadar ambalajlama ve elektriksel uygulamalarda yaygınlıkla kullanılıyor.