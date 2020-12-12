Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, pandemi şartlarına rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurullarını ön planda tutarak 14 ülkeden yaklaşık 1.000 yabancı iş insanını Antalya’da ağırladı. 58 üretici firma son kreasyonlarını 14 ülkeden Türkiye’ye gelen yabancı alım heyetlerine sergiledi. Geçtiğimiz yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılma hedefinde. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını söyledi. Dünyanın en büyük deri ithalatçısı konumundaki bir firmanın alım için Leather&Fur’ü tercih ettiğini ifade eden Gözmen “Sadece Rusya’da 119 zincir mağazası bulunan bu şirket deride Türkiye’yi tercih ediyor” dedi. Fuarda yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi beklediklerini ifade eden Gözmen “2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. İhracatta 2019’a göre yüzde 30 büyüme hedefi koyduk. Fuarımız bu hedefin yüzde 80’ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız bakmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.