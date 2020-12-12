Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiltere Seyahat Acentaları Birliği İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, aşılanma süreci, 2021’e yönelik öngörüler, TÜRSAB’ın gündeme getirdiği dünya turizminde ilk 20 ülkenin içinde yer alacağı T20 gibi başlıklar konuşuldu. Mark Tanzer “Türkiye’nin diğer pazarlara kıyasla iyi olduğunu görüyoruz. Şu günlerde gelecek yaz için rezervasyonlar artmaya başladı” derken, Bağlıkaya “T20 ile amacımız kurumlar arası bilgi alışverişini sağlamak, dünyada turizmde gelişmiş ülkeler arasında iletişimde yaşanan sorunları minimize etmek” ifadelerini kullandı.