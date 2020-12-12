İstanbul Kapalıçarşı’da 463,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 76 liradan, 423 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 5 liradan, bin 493 liradan alınan Yarım Ziynet bin 503 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satıldı.
Altında sert düşüş sürüyor mu? İşte güncel altın fiyatları (12 Aralık 2020)
12.12.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,70 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
752772 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/752772.aspx
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