Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hijyenin ön plana çıktığı salgın süreci ve sonrasında, seyahat alışkanlıklarında çok sayıda değişiklik gündeme geliyor. Salgın süreci, farklı turizm türlerini öne çıkartıyor. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırdı. Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeleri, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri, konaklama açısından da küçük yerleri tercih edenlerin oranı arttı. Bu dönemde büyük otellerden ziyade butik oteller, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görüyor. Salgın sürecinde ayrıca seyahatler daha azalırken, kalış süreleri uzun hâle gelmeye başladı. İnsanlar tabiat turizmini bu dönemde daha iyi keşfetti ve çok sevdi. Bu sebeple salgın sonrasında da izole tatillerde azalma beklenmiyor.