Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 76 liradan, 423 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 5 liradan, bin 493 liradan alınan Yarım Ziynet bin 503 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satıldı.