Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta devam edecek. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak rakamı belirlemek için ikinci toplantısını yarın yapacak. Komisyon, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde toplanacak. İkinci toplantı da ilk toplantı gibi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, video konferans yöntemiyle olacak. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükûmet tarafından masaya sunulmasını istiyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Asgari ücret 40 yıl içerisinde sadece 4 defa işçi, işveren ve hükûmetin mutabakatıyla belirlendi. Bu, 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu. Ama insanlar bu ücretle de geçinemiyor. Bu sebeple makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa, buna 'evet' deriz. Önce işveren ve hükûmet getirsin rakamı. Biz de isteriz işveren ve hükûmetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı. TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı iyi bir gelişme bekliyor. Böyle güzel haberlere bu dönemde daha çok ihtiyaç var" dedi.