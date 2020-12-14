Spot piyasada 14 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 742,59 lira, satış fiyatı 761,16 lira seviyesinde yer alıyor.

Gram altında ise alış fiyatı 463,90 lira, satış fiyatı 464,49 lira seviyesinde işlem görüyor.