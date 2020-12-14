AYRINTILAR GELİYOR...
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma: Gardaşlık gaz hattı geliyor
14.12.2020 - 23:26 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.
Etiketler : türkiye,azerbaycan,doğal gaz,
753262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753262.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER