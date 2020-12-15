Spot piyasada15 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 742,70 lira, satış fiyatı 761,25 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 463,76 lira, satış fiyatı 464,58 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada15 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 742,70 lira, satış fiyatı 761,25 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 463,76 lira, satış fiyatı 464,58 lira seviyesinde yer alıyor.
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