Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri, ekonomik veri ve raporları paylaştı. Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Asgari ücret masası bu yıl salgının getirdiği olağanüstü şartlar gölgesinde kuruldu. Birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu inkâr edilemez bir gerçek. Rakam belirlenirken bu işletmelerin durumunun da dikkate alınması önem taşıyor. İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi, vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi nefes aldıracaktır.