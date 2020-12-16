İstanbul Kapalıçarşı'da 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan, 9,5220 liradan alınan euro ise 9,5240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,85 liradan, euro ise 9,53 liradan satılmıştı.