İstanbul Kapalıçarşı'da 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan, 9,5220 liradan alınan euro ise 9,5240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,85 liradan, euro ise 9,53 liradan satılmıştı.
Dolar - Euro kurunda son durum ne? (16 Aralık 2020 döviz fiyatları)
16.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,8260 liradan, euro ise 9,5240 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz,
753519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753519.aspx
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