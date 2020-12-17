Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İstanbul

Anlaşmayla Cezayir’den sonra Afrika’da ikinci büyük yatırımını gerçekleştirecek olan TORKAM, Demokratik Kongo'daki maden sahalarını işletecek, bunun karşılığında da ülkenin ihtiyacı olan 100 bin sosyal konutu beş yıl içinde inşa edecek. Afrika’nın önemli anlaşmalarından birine imza attıklarını aktaran TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Kongo ile yaptıkları anlaşma gereği 100 bin konut yapacaklarını, bu projenin finansmanının da ülkenin madenlerinden elde edilecek gelirle karşılanacağını söyledi.

10 MİLYON KONUT GEREK

Afrika’da 10 milyon acil sosyal konuta ihtiyaç olduğunu belirten Dereli, bu konuda Türk müteahhitlik şirketlerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Türk firmalarının yurt içinde elde ettiği tecrübenin yurt dışına aktarılması gerektiğine işaret eden Dereli "Oluşan bu fırsatlar ülkemize ve gittiğimiz coğrafyalara değer katması için önemli" dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi de "Ülkemizde çok sayıda sosyal konuta ihtiyaç var. Bu ihtiyacın bir bölümünü TORKAM anlaşmasıyla çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN EN YÜKSEK BİNASINI İNŞA EDECEK

Hâlihazırda projeye başlamak için 15 Ocak’ta konut yapılacak arazi teslimini beklediklerini söyleyen Mahmut Dereli "Arazi etütleri sonrası inşaat başlayacak. 100 bin konuta aşamalı olarak ulaşacağız" dedi. Dereli'nin verdiği bilgiye göre, nitelikli karma projede ülkenin en yüksek binası da yapılacak. TORKAM, 7,8 milyar dolarlık bu işle, ülkenin en büyük iş alan Türk müteahhitlik şirketi oldu.