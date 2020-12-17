Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliğinin oluşturduğu riskler hayatımızın her alanında tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hem ülkemizde hem de dünyada sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar, dolu, sel vb. iklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, hem manevi hem de maddi açıdan olmak üzere birçok alanda kişileri zarara uğratıyor. Olası risklere karşı kişilere güvence sağlayan sigorta kapsamının ise önemi bu noktada ortaya çıkıyor. TSB verilerine göre dolu kaynaklı hasarların teminat kapsamına alındığı kasko branşında üretilen prim, poliçe sayısına bölündüğünde 2020’nin 9 aylık döneminde tüm araç grupları bazında ortalama kasko primi yaklaşık 1.700 liraya tekabül ediyor.

‘BATTANİYELER DEĞİL KASKONUZ KORUR’

Bu veriler ışığında Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar “Günlük ayırabileceğiniz 4,50 TL ile aracınızı halı, kilim ve battaniye ile değil kasko poliçesi ile koruyabilirsiniz. İklim değişikliği nedeniyle etkisini gittikçe artıran dolu riskini doğal afetler kapsamında maddi hasarlara neden olan son dönemlerdeki en önemli etken olarak tanımlayabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı en iyi koruma sigortadan geçiyor. Dolu nedeniyle sadece araçlar değil iş yerleri ve evler de hasarlar alıyor. Son dönemlerde yapılan konutların çoğunun dış cephelerinin yağışlara karşı dirençli olmayan dekoratif amaçlı yalıtım malzemeleri ile kaplandığını, dolu yağışının sonrasında ise dış cephelerin çeşitli hasarlar aldığını görüyoruz. Bu cephelerin sökülüp tekrar yerine konulması çok ciddi masrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sigortalılarımızın konutları için alabilecekleri ‘Doğa Sigorta Sivil Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi’ ile bahsi geçen dolu afetinin yol açtığı hasarlar tamir edilerek herhangi bir sorun ile karşılaşılmadan hayata devam edilebilecek” şeklinde konuştu. Son 3 yılın verileri incelendiğinde dolu hasarı olarak en çok etkilenen iki ilimizin İstanbul ve Kastamonu olduğuna dikkat çeken Gölpınar “2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen dolu sonrasında Kastamonu ilinde 2.361 ev ve iş yeri, yaklaşık 8.000 araç hasara uğradı. 2017 yılı temmuz ayında iki kez ortaya çıkan dolu nedeniyle 100.000 adeti sigortalı olmak üzere toplamda 180.000 aracın hasar aldığı tahmin ediliyor. İstanbul’da meydana gelen iki dolu hasarı neticesinde farklı kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda yaklaşık 200 milyon dolar tutarında hasar ortaya çıktı. 2020 yılında meydana gelen hasarların henüz sonuçları tam olarak ortaya çıkmamış olmasına karşı pandemi nedeniyle ikinci el araç satışının yükseldiği bir döneme rast gelmiş olması sebebiyle ortaya çıkacak hasar tutarlarının 2017 yılındaki ile benzerlik göstereceği aşikâr” dedi.

‘HASARSIZLIK ORANI BOZULMUYOR’

Doğal afetler kapsamında ortaya çıkan deprem, sel su baskını ek teminatlarına bağlı hasarlarda Hazine Müsteşarlığının kararları ile birlikte poliçelerde uygulanan muafiyet ve hasara katılım oranları olmsına karşı, kasko kapsamında verilen dolu ek teminatı için böyle bir uygulamanın mevcut olmadığını hatırlatan Gölpınar, konut ve iş yerleri poliçelerinde ise çok düşük rakamlar ile muafiyet tutarının poliçeye not edildiğine dikkat çekti. Gölpınar “Doğa Sigorta olarak kasko poliçelerinde dolu yağışının sebep olduğu tüm hasarlarda bir sonraki dönemdeki hasarsızlık oranı da bozulmuyor” dedi.