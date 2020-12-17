Serbest piyasada 7,7910 liradan alınan dolar, 7,7930 liradan satılıyor. 9,5330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olarak belirlendi.
Dolar - Euro kurunda son durum ne? (17 Aralık 2020 döviz fiyatları)
17.12.2020 - 09:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7930 liradan, euro 9,5350 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,döviz fiyatları,
753714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753714.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER