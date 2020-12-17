Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 469,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470 liradan, 3 bin 96 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 117 liradan, 428,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,50 liradan, 3 bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 46 liradan, bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satıldı.