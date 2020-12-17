İstanbul Kapalıçarşı’da 469,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470 liradan, 3 bin 96 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 117 liradan, 428,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,50 liradan, 3 bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 46 liradan, bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
17.12.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,altın fiyatları,
753806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753806.aspx
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