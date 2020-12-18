Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatı üzerine 1973’te Finlandiya’da kurulan, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim ve montaj fabrikaları olan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımı için kolları sıvadı. 2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik, SALCOMP’un Türkiye’de hayata geçireceği teknoloji yatırımının teknik çözüm ortağı oldu. Dünya çapında 4,5 milyar dolar cirosu ve 65 bin çalışanı olan SALCOMP’un Avrupa Direktörü David Chang, küresel salgına rağmen yatırım planlarını ertelemediklerini belirterek “Türkiye uzun zamandır radarımızda olan bir ülke. Türkiye ile ilgili 5 yıllık yatırım planımız hazır. Bu ilk yatırımımızda bizler için son derece önemli olan teknik ve teknolojik konularla ilgili Kontrolmatik ve Molen Grup ile ilerleyeceğiz” dedi. Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarında 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulacak fabrika ile gerek mavi gerek beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam oluşturulacağını söyleyen Chang, yurt içi dağıtımının yanı sıra ihracat için de ciddi hedeflerinin olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İHRACAT ÜSSÜ OLACAK

Yatırımın Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini vurgulayan Chang “Bu yatırım sonucunda İstanbul ve Türkiye’nin ihracat için bir üs hâline gelmesini hedefliyoruz. Bu yatırımla birlikte Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya ihracat yapmayı umuyoruz” şeklinde konuştu. Chang, fabrikanın 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini kaydetti.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Yatırımın tüm teknik çözüm sürecini Molen Grup ile birlikte yönetecek olan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan “Ülkemizde böylesine büyük bir marka ile önemli bir yatırımın içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Söz konusu fabrika için gerekli işler tarafımızdan yapılacak” diye konuştu. Aslanhan, önümüzdeki yıl da önemli ve prestijli yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi.