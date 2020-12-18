Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Küresel hacmi 110 milyar dolar, Türkiye’deki büyüklüğü ise 4 milyar dolar civarında olan armatür sektörü; istihdam, üretim ve ihracat odaklı çalışmalarına hız verdi. 1,5 milyar dolara yakın ihracatı, 1 milyar dolarlık iç piyasa hacmi ve 1,5 milyar dolar civarı ithalatı olan sektörde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. Covid-19 salgını sonrası kademeli bir iyileşme yaşadıklarını belirten Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan “Tam ‘v’ olmasa da ‘u’ şeklinde geriye dönüş yaşadık. Sektör olarak iş sürekliliği ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için alternatif kaynakları değerlendirdik. Sanayide teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz” dedi. E-İhracat’ın dünya ticaretine yakın gelecekte yön verecek en önemli araç olacağını ifade eden Turhan “Makine sanayinde dijitalleşme, tam otomasyon ve akıllı makineler süreci hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bu nedenle Türkiye'de armatür sanayisi de dijital dönüşüm konusuna gelişme ekseni olarak öncelik vermeli. Covid-19'dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Bu rakam önceki yıllara göre 2 kat artış anlamına geliyor” dedi. E-İhracat’ın Türk sanayisi için yakın gelecekte vazgeçilmez bir unsur olacağını vurgulayan Turhan “1,5 milyar dolarlık ihracatımızı online satışlarla artırmak için çalışmalara başladık. Gelecek yıl ihracatta e-Satışlarla en az yüzde 10 artış sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

E-İHRACAT BİRLİĞİ KURULMALI

Dünya genelinde perakende e-ticaret satışlarının 2014’de 1,336 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Turhan, şöyle konuştu: 2019’da 3,535 trilyon dolar olan perakende e-Ticaret satışlarının 2023’de 6,542 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Sınır ötesi e-Ticaret diye adlandırılan e-İhracat’ın ise küresel e-Ticaret içindeki payı 2016’da yüzde 15. Bu oranın 2022’de yüzde 22’ye ulaşması bekleniyor. Sınır ötesi e-Ticaret hacminin 2020’de 994 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yunanistan'da bile 36 milyar dolar ihracatın yüzde 16'sı e-İhracat’tan gelirken; Türkiye'nin 2019’daki 180,5 milyar dolarlık ihracatının yüzde 0,5’ini e-İhracat oluşturuyor. E-İhracat için devlet destekleri daha da artmalı. İhracatçının sırtındaki yük azal-tılmalı. Bu konuda TİM çatısı altında bu yeni oluşuma özel teşvik ve destekleri arttırabilecek, yeni dünya düzenine ayak uydurulabilmesi sağlanabilecek yeni bir birlik oluşturabiliriz.

TEVKİFAT VE KDV ORANLARI GÜNCELLENMELİ

Armatür sektörünün güncel sorunlarına değinen Gökhan Turhan “Sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi anlamında uzun yıllardır çözülemeyen ve âdeta kangren hâline gelen tevkifat ve KDV oranlarımızda güncellemeye gidilmesi gerekiyor. Bu adım atılırsa üreticilerimiz büyük oranda rahatlar. KDV tevkifat oranının yüksek olması kayıt dışı işlemlerin çoğalmasına, düşmesi ise piyasadaki sahte faturaların yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bu durumun da önüne geçmemiz gerekiyor. Ek gümrük vergilerinin de bazı stratejik ürünlere getirilmesi ve yerli ürün tercihi kritik konu başlıklarımız arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.