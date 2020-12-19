Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta başında 7,90'ın üzerini test eden dolar, dünkü işlemlerde 7,70'in altına geriledi. Borsa da 1.400 puanın üzerinde tutunarak yeni rekorlarına devam etti. 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Toplantısında konuşan Ağbal; gerekirse TCMB'nin para politikasını daha da sıkılaştıracağını vurgulamış, "enflasyonu düşürmekte kararlıyız" mesajı vermişti. Şimdi gözler Merkez Bankasının 24 Aralık'taki PPK toplantısına çevrildi. Analistler "En az 100-150 puanlık bir faiz artışı daha gelebilir. Çünkü 12 ay sonrasının enflasyon tahminleri hâlâ yüzde 10'un üzerinde. Ayrıca vatandaşın döviz alımı devam ediyor. 'Dolar nasıl olsa yükselir' algısının kırılması gerekiyor. Bunun için TL'nin daha cazip hâle gelmesi ve bunun 'sürdürülebilir' olduğunun ispatlanması gerekiyor" görüşünü dile getiriyor.