Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi. Balıkçıların mesaileri bereketli tamamlandı.

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

- Hamsinin kilogramı 8 lira

Balıkçılardan Mehmet Özaydın, AA muhabirine, denizde hamsinin bol olduğunu belirterek yaklaşık 1000 kasa ile limana döndüklerini söyledi.

Hamsi bereketinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Özaydın, iki gündür İğneada açıklarında avlandıklarını anlattı.

Balıkçılardan Mehmet Ali Alakuş da bu yıl hamsinin bol olduğunu ifade etti.

Çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını söyleyen Alakuş, "Bereket iyi. Hamsi bu yıl güzel para kazandırıyor. İnşallah biraz daha devam eder. Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçının yüzü hamsi ile gülüyor. Hamsi zaten halk balığı, herkes tüketiyor. Bugün 600 kasa ile limana döndük. Sabah ise 1500 kasa yakaladık. Birazdan yeniden denize açılacağız." dedi.

Karakuş, hamsiyi kilogramı 8 liradan sattıklarını kaydetti.