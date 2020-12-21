Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelindeki bu riskli konutların tamamen bilimsel ve kriterlere uygun güçlendirmeyle yüzde 90'ının kurtarılabileceğini ifade eden Türkkan, “Son dönemde yaşanan depremler sonrası güçlendirme konusunda bir farkındalık oluştu. Kentsel dönüşümün çok uzun sürmesi, müteahhitlerin dönüşüm projelerinde eskisi gibi istekli olmaması ve inşaat maliyetlerindeki artış güçlendirmeye talebi önceki yıllara göre yüzde 50 artırdı. Özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinden ciddi talep var. Artık 'güçlendirme yeterli mi, değil mi' diye kimse sorgulamıyor. İnsanlar bir an önce depreme karşı binasını güçlendirmek istiyor” dedi. Belediyelere 'mevzuatı kolaylaştırma', bankalara kredi çağrısı yapan Türkkan güçlendirmede yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1'e indirilmesini istedi.