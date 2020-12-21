Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,6930 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en yüksek 7,9376, en düşük 7,6104 seviyelerini gören dolar/TL, üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,6254'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,6930'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 9,3760'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,2710'dan satılıyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,6890
|7,6900
|Avro
|9,3690
|9,3700
|Sterlin
|10,2200
|10,2700
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6600
|7,7200
|Avro
|9,3300
|9,4000
|Sterlin
|10,1600
|10,3600