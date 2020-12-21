Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,6930 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,9376, en düşük 7,6104 seviyelerini gören dolar/TL, üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,6254'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,6930'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 9,3760'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,2710'dan satılıyor.

 İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,6890 7,6900
Avro 9,3690 9,3700
Sterlin 10,2200 10,2700
ANKARA    
ABD Doları 7,6600 7,7200
Avro 9,3300 9,4000
Sterlin 10,1600 10,3600