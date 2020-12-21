21 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 750,69 lira, satış fiyatı 769,43 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 468,86 lira, satış fiyatı 469,40 liradan işlem görüyor.
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21 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 750,69 lira, satış fiyatı 769,43 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 468,86 lira, satış fiyatı 469,40 liradan işlem görüyor.
Detaylar birazdan...
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