Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.