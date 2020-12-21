Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.