Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.
“İş’te Anne Projesi”nden bugüne kadar 42 bini aşkın kadın yararlandı
21.12.2020 - 09:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan “İş’te Anne Projesi” kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.
Etiketler : İş’te Anne Projesi”,
754504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754504.aspx
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