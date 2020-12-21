Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini paylaştı. Buna göre YD-ÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 41,07 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 43,88, imalatta yüzde 41,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 52,51, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,29 artış, enerjide yüzde 12,67 azalış, sermaye malında yüzde 42,39 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,03 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,73, imalatta yüzde 2,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,76, enerjide yüzde 8,68, sermaye malında yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 12,67 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 12,67 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 60,82, elektrikli teçhizat yüzde 48,03, metal cevherleri yüzde 47,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 1,88 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünlerinde yüzde 1,88, makine ve ekipmanlarda (b.y.s.) yüzde 1,35, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,91 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,68, giyim eşyası yüzde 3,46, elektrikli teçhizat yüzde 3,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.