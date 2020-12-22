Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ heyeti görüşlerini sunacak. TÜİK temsilcilerinin de "bir işçinin asgari geçim tutarını" paylaşması bekleniyor. TÜRK-İŞ, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti. TİSK ise işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini talep ederken, istihdamın korunması, yeni yatırım ortamının oluşması ve salgında zor durumdaki sektörlerin yaşadığı baskının azaltılması için, dengeli bir rakam belirlenmesi görüşünü dile getirmişti.