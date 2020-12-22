Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeden 0-15 yaş arası çocuğu olanların yararlandığını söyleyen Selçuk "81 ilde İş'te Anne Birimi oluşturuldu. Kadınlar iş kulüplerine ve en az yüzde 50 istihdam garantili meslek kursları ile iş başı eğitim programlarına katıldı" dedi. Selçuk, diğer yandan Mesleki Eğitim Kursları ile İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara günlük olarak ödenen kursiyer zaruri giderine ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği verildiğini söyledi.

3 BİN ÇOCUĞA ÜCRETSİZ KREŞ

Öte yandan bakanlıkça şehit ve gazi çocukları ile maddi imkansızlıkları bulunan, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyni ile yaşayan, annesi cezaevinde veya kadın konukevinde kalan yaklaşık 3 bin çocuğun devlet desteğiyle özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanması sağlandı. Ayrıca çocukların dijital risklerden korunması amacıyla özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere yönelik eğitimler düzenleyen bakanlık, bu kapsamda 12 bin 834 kişiye ulaştı.